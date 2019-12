▶️ Écosse: Échouage d'un cachalot avec 100 kg de débris marins dans l'estomac

Le matériel était dans une énorme boule dans l'estomac, et certains éléments avaient l'air d'y être depuis un certain temps. "Cette quantité de plastique dans l'estomac (...) doit avoir compromis la digestion, et sert à démontrer, encore une fois, les dangers que la litière marine et les engins de pêche perdus ou jetés peuvent causer à la vie marine", indique le SMASS. "C'est peut-être aussi un bon exemple qu'il s'agit d'un problème mondial causé par toute une foule d'activités humaines".



L'autopsie a été réalisée sur la plage où le cétacé a ensuite été enterré. L'animal se trouvant autour d'écosystème de dunes fragiles, il n'y avait pas d'option pour déplacer ce cachalot de 20 tonnes. "Le remorquage vers la mer n'était pas une option donc il avait besoin d'être enterré sur place" , est-il précisé. L'équipe essaie désormais de savoir plus en détail comment le cétacé a pu finir avec tant de choses dans son estomac.





* programme écossais d’échouage d’animaux marins