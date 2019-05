▶️ Economie d'énergie: Partenariat signé entre la CCIR et GEO France, les entreprises appelées à se manifester

Instauré par la loi Pope (Loi de programme fixant les Orientations de la Politique Energétique), le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) vise à améliorer l’efficacité énergétique des secteurs du bâtiment résidentiel et tertiaire, des transports, de l’industrie, de l’agriculture et des réseaux. S'engageant dans cette démarche d'économie d'énergie sur l'ensemble de ses infrastructures, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion a signé une convention de partenariat avec le gérant de GEO France Finance, Christophe Février, qui assurera la réalisation de cette opération.



Les secteurs précédemment cités représentent aujourd’hui près de 75 % de la consommation énergétique finale en France. L’objectif de la loi Pope repose sur deux volets: la division par 4 d’ici 2020 des émissions de C02, et l'obligation triennale imposée par les pouvoirs publics aux fournisseurs d'énergie (électricité, gaz naturel, de GPL, de chaleur, de carburants automobiles, etc. ) de réaliser des économies d’énergie en CEE.



Ainsi, lorsqu'un particulier engage des dépenses d'isolation, d'éclairage, pour le chauffage et la climatisation, pour faire baisser ses dépenses d'énergie, "ça peut donner droit à un bonus CEE", explique Christophe Février, gérant de Geo France Finance: