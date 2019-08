▶️ Écoeuré, un employé de Vindemia se filme en train de jeter de la viande à la poubelle

Le spectacle de gaspillage alimentaire à grande échelle, par les grandes surfaces notamment, donne la nausée. Un employé du groupe Vindemia montre un bout de ce système de la gaspi’ dans une vidéo choc. Le groupe Vindemia donne la raison de cette destruction.



La pratique est connue mais très peu visible du grand public. Il faut souvent compter sur la prise de conscience et le courage d’un employé pour révéler la vérité des pratiques des grandes surfaces.



Cette vidéo a été tournée ce mercredi au Port. Un employé de la société Vindemia (qui gère les magasins Jumbo et Score), déclenche la caméra de son téléphone pour montrer ce qui est jeté à la poubelle. La scène est filmée en direct et partagée des milliers de fois sur le réseau Facebook, avec autant de partages que de commentaires écoeurés par cette pratique.



Selon une estimation de la Banque alimentaire au niveau national, chaque année, le commerce et la distribution mettent 750.000 tonnes d'excédents au rebut. Pour éviter de telles pratiques, des enseignes font l’effort de réfléchir au devenir des stocks invendus, avant la date limite de consommation. Lorsque la bonne volonté est affichée, cela donne dans le meilleur des cas l’établissement d’une convention avec des associations caritatives pour réaliser des dons alimentaires.



Selon le groupe Vindemia, qui dit collaborer habituellement avec la Banque alimentaire des Mascareignes, cette vidéo concerne des lots de viande dont "les règles d’hygiènes et de sécurité n’ont pas été respectées par les fournisseurs", obligeant à la destruction de ces produits alimentaires.