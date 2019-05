Société ▶️ Eau non potable : Un Saint-Andréen porte plainte contre CISE Réunion Odeur suspecte, couleur douteuse, l’eau qui sort du robinet de sa maison est fréquemment impropre à la consommation. Depuis son abonnement auprès de CISE Réunion en 2007, des bactéries fécales ont été retrouvées au moins sept fois dans l’eau courante de son quartier de Saint-André. Après une tentative de médiation sans résultats, Maxime Leclercq a donc décidé de poursuivre son fournisseur d’eau potable en justice.

La situation n’est plus supportable pour ce père de famille, obligé d’acheter des bouteilles d’eau pour protéger ses proches. Dans sa maison de Saint-André, l’eau qui sort du robinet est fréquemment impropre à la consommation : "On le voit à l’odeur et à la couleur de l’eau. J’ai vérifié sur les analyses de l’eau faites par le ministère de la Santé, elles confirment la présence de bactéries fécales, au moins sept fois en 10 ans de résidence à Saint-André."



Ces bactéries pathogènes peuvent être à l’origine d’intoxications alimentaires graves, ce qui inquiète fortement le père de famille. "J’ai eu moi-même des problèmes gastriques mais il est difficile d’établir un lien concret entre l’eau du robinet. Mais lorsque nous consommions encore cette eau, mes enfants étaient encore en bas âge et mon épouse enceinte, le risque sanitaire était particulièrement important", raconte Maxime Leclercq.



Pour obtenir réparation, mais surtout la garantie d’être fournis en eau potable à l’avenir, le Saint-Andréen entame des démarches auprès de CISE Réunion il y a trois ans : "Je suis d’abord passé par une période de médiation, par le biais d’un médiateur de l’eau qui existe au niveau national, mais ça n’a pas été fructueux".



Maxime Leclercq décide donc de se rapprocher d’un avocat et porte plainte il y a deux ans contre son fournisseur d’eau potable. Il est aujourd’hui dans l’attente du jugement.



"Le juge devrait pouvoir déterminer si mon eau, contaminée par des bactéries fécales, est potable ou non, et si ce n’est pas la cas, contraindre mon fournisseur à me fournir un plan B", explique-t-il.



"Je demande à ce que CISE Réunion me rembourse la part eau potable des factures que j’ai payé, ainsi que les bouteilles d’eau que j’ai consommé en palliatif, et en attendant d’avoir de l’eau potable de façon pérenne, qu’il mette à notre disposition une alternative. La requête peut paraître exagérée, mais il faut qu’un juge se pose la question pour nous tous."



Car la situation de Maxime Leclercq est loin d’être un cas isolé à La Réunion. En 2016 un habitant de Bras-Panon avait remporté son procès contre Veolia, le tribunal ayant estimé que le fournisseur d’eau avait manqué à son obligation de résultats, à savoir fournir de l’eau potable. Hugues Marie-Louise avait alors obtenu le remboursement des bouteilles d’eau achetées pour s’approvisionner en eau potable.



"Hugues Marie-Louise m’a apporté son aide dans cette procédure qui n’est pas simple. J’encourage d’ailleurs les autres usagers à entamer eux aussi des démarches pour faire valoir leurs droits" indique Maxime Leclercq.

Charlotte Molina





