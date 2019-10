▶️ Eau et assainissement: La Cirest valide le transfert des compétences... pour le moment

Malgré le flou qui règne sur le devenir de la loi sur le transfert au 1er janvier 2020 des compétences en eau et en assainissement, les élus communautaires de la Cirest, réunis exceptionnellement ce mercredi à la mairie de Saint-André, ont tout de même validé le principe. Avant peut-être de revoir leur position très prochainement…Explications.Pour rappel, lors de l’examen du projet de loi courant octobre, les sénateurs ont voté un amendement pour rendre ce transfert prévu par la loi Notr de 2015 facultatif auprès des communautés d’agglomération qui le souhaiteraient. Ces dernières, avec l’adoption de l’article 5 du projet de loi, pourraient déléguer tout ou seulement une partie des compétences eau et assainissement à l'une des communes membres dans le cadre d’un mécanisme conventionnel.Néanmoins, et pour être dans les clous avant de voir un peu plus clair sur le texte final qui sera validé d’ici le 1er janvier, les élus communautaires ont tout de même satisfait une obligation légale. La délibération prise par ces derniers prévoit que la Cirest accueille en son sein les deux régies d’eau de Salazie et de Sainte-Rose en assainissement et en eau potable et les délégations de services des autres communes. "Le Sénat a voté un texte hier disant que le transfert ne serait plus obligatoire, mais ne pourrait se faire qu’avec le consentement des communes. Or, toutes les communes de la Cirest ne sont pas d’accord pour transférer cette compétence auprès de l’intercommunalité", explique Jean-Paul Virapoullé.Le président de l’EPCI indique néanmoins que si le gouvernement accepte l’amendement du Sénat et que le texte devient définitif, "on reprendra une nouvelle délibération et on reviendra au statut actuel qui est à mon avis préférable".