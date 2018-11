▶️ Dipavali: La lumière au rendez-vous pour le 29e défilé

Comme chaque année, la ville de Saint-André accueille le grand défilé du Dipavali.



Cette année, pour la 29 édition, il est sous le thème "danse avec la lumière".



Un immense cortège a commencé de déambuler dans les rues du centre-ville à partir de 18h30 ce samedi.



Six chars, plus de 1 500 artistes, le tout aux couleurs qui nous font faire un voyage immédiat en Inde.



Partis de la piscine municipale, ils ont commencé à traverser les rues pour présenter une dizaine de tableaux traditionnels, avec par exemple les incontournables danses bollywoodiennes.



Ils termineront leur spectacle haut en couleurs de plus de 40 minutes au stade Sarda Garrida, où un véritable show entre sons et lumières est attendu. La journée sera clôturée par le mythique feu d'artifices.