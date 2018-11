▶️ Dialogue Réunionnais souhaite la création d'un groupe de médiateurs

Donner des éléments de méthodologie pour retrouver "un dialogue, une parole libre et respectueuse des uns et des autres sans exclusion de personne". C'est l'objectif que se sont fixées les personnes du groupe Dialogue Réunionnais, qui, au même titre que les différentes personnes qui s'expriment ces derniers jours, proposent la création d'un groupe de médiateurs. En espérant que cette idée "fédère le plus grand nombre de personnes", pour un dialogue "apaisé et constructif".



"Nous ne nous prétendons pas médiateurs: nous demandons la constitution d'un groupe de médiateurs, avec ou sans nous", lance Willy Técher, de Dialogue Réunionnais. Pour lui, "tant qu'il n'y aura pas une équipe composée de personnes neutres pour gérer cette médiation entre la population et l'Etat, il n'y aura pas de dialogue". Car selon lui, plus le conflit s'enlisera, moins ce dialogue se fera "dans des conditions de sécurité".



Un avis partagé par le Père Stéphane Nicaise. "Il faut trouver un moyen de retrouver notre fondement commun pour décider ensemble de demain", explique-t-il. "Bien sûr, nous ressentons tous à La Réunion une colère profonde, qui va bien au-delà du prix des carburants. Cette colère, qui s'est engrangée depuis des décennies, n'a été traitée qu'en surface et à un moment donné ça craque. Ce n'est pas en 48h que tous nos problèmes seront résolus. Il faut une méthodologie propre sur le moyen et le long terme. Le médiateur n'est là que pour faciliter les choses", ajoute-t-il.