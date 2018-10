Grand Raid 2018

▶️ Diagonale des fous: Audrey Tanguy ne voit toujours pas la Suédoise Mimmi Kotka

L'ultra-traileuse Mimmi Kotka continue de dominer la course de la Diagonale des fous chez les féminines. A 12H18, elle a pointé à Grand Place. Loin devant Audrey Tanguy, 2ème, qui n'est pas encore arrivée à ce ravitaillement. Elle était à 12H26 à Ilet à Bourse, le pointage juste avant Grand Place. Vivez le passage de la Suédoise et de la coureuse française interrogées ici à la Plaque par Michael Soubaya et Cédric Clain de RER.

Zinfos974