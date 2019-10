A la Une . ▶️ Diagonale des Fous : Grégoire Curmer franchit la Grande Chaloupe, Nicolas Rivière 3ème 2863 fous sont officiellement engagés sur les sentiers de La Réunion depuis hier soir. Si certains ont abandonné durant les premiers kilomètres avalés durant la nuit, d'autres caracolent en tête. Qu'ils soient favoris ou traileurs moins aguerris, 166 km et 9611 mètres de dénivelé positif attendent ces forçats de la route pour une édition anniversaire du Grand Raid : celle des trente ans de sa création. C'était en 1989 sous son appellation "La Marche des Cimes". Retrouvez tout au long de cette journée les positions et les chronos du trio de tête chez les hommes et chez les femmes inscrits dans la Diagonale des fous :





Le coureur métropolitain fait la course en tête depuis la Plaine des Merles. Le Haut-Savoyard poursuit son cavalier seul et a même creusé l'écart avec une trentaine de minutes d'avance sur le deuxième.



Alors qu'il avait profité de la descente entre le Maïdo et Saint-Paul pour passer devant Nicolas Rivière, Martin Kern cède sa deuxième position au profit de Ludovic Pommeret.



Le premier réunionnais Nicolas Rivière a pointé en troisième position à la Grande Chaloupe, devant Martin Kern et Maxime Cazajous qui sont encore attendus.



Le dossard 32 Grégoire Curmer caracole toujours en tête de la Diag'. Il a pointé à 19H36 à la Grande Chaloupe. Ses poursuivants ne sont enregistrés pour le moment qu'au ravitaillement de Place Festival en périphérie du centre ville de La Possession.

LE CLASSEMENT SCRATCH HOMMES :

POINTAGE GRANDE CHALOUPE Grégoire CURMER à 19:36 Ludovic POMMERET à 20:17 Nicolas Rivière à 20:17



CHEZ LES FEMMES :



Elle avait bouclé la traversée de La Réunion l'an dernier en 28 heures et 54 minutes, soit, à titre indicatif, plus de cinq heures que Benoît Girondel chez les garçons. Jocelyne Pauly ne défendra pas son titre cette année chez les féminines.



Sandrine Béranger (France), Carine Loyer (Guyane), Sabrina Stanley (USA), Anna-Marie Watson (Angleterre) ou encore la Suissesse Laurence Yerly sont annoncées comme les principales prétendantes à la victoire, tout comme les traileuses locales Gilberte Libel et Alexandra Clain.



En fin d'après-midi ce vendredi, Marion Delespierre marque le pas. Elle cède sa place de leader de course à Sabrina Stanley. Les Réunionnaises Alexandra Clain et Gilberte Libel sont respectivement 3ème et 4ème.



LE CLASSEMENT SCRATCH FEMMES :

POINTAGE AU MAIDO Sabrina STANLEY à 18:35 Marion DELESPIERRE à 18:43 Alexandra CLAIN à 19:02



