A la Une . ▶️ Diagonale des Fous : Grégoire Curmer arrive au centre ville de La Possession 2863 fous sont officiellement engagés sur les sentiers de La Réunion depuis hier soir. Si certains ont abandonné durant les premiers kilomètres avalés durant la nuit, d'autres caracolent en tête. Qu'ils soient favoris ou traileurs moins aguerris, 166 km et 9611 mètres de dénivelé positif attendent ces forçats de la route pour une édition anniversaire du Grand Raid : celle des trente ans de sa création. C'était en 1989 sous son appellation "La Marche des Cimes". Retrouvez tout au long de cette journée les positions et les chronos du trio de tête chez les hommes et chez les femmes inscrits dans la Diagonale des fous :





Le coureur métropolitain fait la course en tête depuis la Plaine des Merles. Le Haut-Savoyard poursuit son cavalier seul et a même creusé l'écart avec une trentaine de minutes d'avance sur le deuxième.



Martin Kern a profité de la descente entre le Maïdo et Saint-Paul pour passer devant Nicolas Rivière. Ludovic Pommeret monte sur le podium virtuel dans le même temps que le deuxième. Nicolas Rivière, premier Réunionnais de la course, a pointé 3 minutes après le troisième.



Maxime Cazajous qui pointait à la deuxième place au pointage de Roche Plate recule nettement en fin d'après-midi. Il paye sans doute l'erreur de balisage qui 'est produite durant la nuit, par l'intervention de personnes malveillantes. Maxime Cazajous faisait partie du peloton de tête qui s’est perdu et a pris la direction de la course du Zembrocal avant de faire demi-tour sur une portion de sentier. Plusieurs favoris avaient alors choisi d’abandonner, mais Maxime, lui, a rattrapé la tête de course malgré le temps et l’énergie perdus à cause de cette erreur. Robert Chicaud, président de l’association Grand Raid s’est exprimé sur cette mésaventure. Selon le comité, qui mène une enquête interne, deux individus extérieurs à la course auraient été vus dans le secteur quelques heures plus tôt. Pour Robert Chicaud, ils pourraient être les auteurs de cet acte malintentionné.



Le local Nicolas Rivière est aux portes du podium mais voit son rêve de remporter la mythique course s'éloigner.

Le prochain pointage est attendu au Chemin Ratinaud à La Possession, après la traversée de la Rivière des Galets. Le dossard 32 Grégoire Curmer caracole toujours en tête de la Diag'. Il a pointé à 17H22 au Chemin Ratinaud dans les hauts de La Possession). Il avait pointé un peu plus tôt à l'Ilet Savanna à 16H17.

LE CLASSEMENT SCRATCH HOMMES :









POINTAGE PLACE FESTIVAL Grégoire CURMER à 18:21 Martin KERN à 19:02 Nicolas Rivière à 19:02



CHEZ LES FEMMES :



Elle avait bouclé la traversée de La Réunion l'an dernier en 28 heures et 54 minutes, soit, à titre indicatif, plus de cinq heures que Benoît Girondel chez les garçons. Jocelyne Pauly ne défendra pas son titre cette année chez les féminines.



Sandrine Béranger (France), Carine Loyer (Guyane), Sabrina Stanley (USA), Anna-Marie Watson (Angleterre) ou encore la Suissesse Laurence Yerly sont annoncées comme les principales prétendantes à la victoire, tout comme les traileuses locales Gilberte Libel et Alexandra Clain.



Statu quo en cette fin d'après-midi chez les filles. Les mêmes trois coureuses se tiennent en quarante minutes : Marion Delespierre, toujours en tête, est suivie de l'Américaine Sabrina Stanley et de la Réunionnaise Alexandra Clain :



LE CLASSEMENT SCRATCH FEMMES :

LE CLASSEMENT SCRATCH FEMMES :

POINTAGE À ROCHE PLATE Marion DELESPIERRE à 16:22 Sabrina STANLEY à 16:37 Alexandra CLAIN à 17:02







