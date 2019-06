▶️ Diabète: Eric Magamootoo fustige le plan d'actions de l'ARS

Alors que

"C'est dramatique pour nous, mais ça ne semble pas dramatique pour ceux qui sont en charge de la santé à La Réunion". Eric Magamootoo, le vice-président délégué de l'association Cosaladi*, était posté ce mardi matin devant les locaux de l'ARS pour fustiger le plan d'actions 2019/2020 présenté par l'agence de santé. Accompagné par une poignée de militants, l'ancien président de la CCIR réclame plus de transparence et surtout la mise en place d'une stratégie ambitieuse de lutte contre le diabète sur notre île."C'est une gestion administrative, on gère au fil de l'eau", déplore-t-il. "Dans le rapport de l'ARS, il n'est pas une fois écrit 'réduire', ni 'enrayer'" le diabète", illustre-t-il, déplorant dans le même temps l'absence d'objectifs quantifiables. Le coût du diabète, le chiffre d’affaires, le taux d’équipement des malades en nouvelles technologies de soin..., autant d'éléments à propos desquels les militants réclament de la lisibilité pour "mettre fin à l'opacité".80.000 Réunionnais sont malades du diabète, avec 4 600 nouveaux tous les ans, et que 240 personnes en meurent chaque année, l'association Cosaladi réclame la mise en place d'un plan de communication globale auprès de la population. "Le Réunionnais ne sait pas ce qu'est le diabète, c'est quelque chose de sournois", estime Eric Magamootoo.Et de résumer : "On demande aux autorités sanitaires de considérer qu'on est en état d'urgence, et de mettre en place un plan Marshall pour lutter contre le diabète, il faut que ce soit une cause régionale".Pour rappel, en parallèle d’une pétition en ligne, l’association avait annoncé en avril dernier qu’elle engagerait la responsabilité de l’Etat . La plainte devrait être enregistrée prochainement.