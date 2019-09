A la Une . ▶️ Destruction de la résidence Herbert Spencer au Port: Un "Nouvo Lorizon" à venir pour le quartier Ariste Bolon

Les travaux de démolition de la résidence Herbert Spencer, qui ont débuté, marquent un "Nouvo Lorizon", du nom du programme de renouvellement urbain, pour le quartier Ariste Bolon / SIDR Haute au Port. Le maire de la cité maritime, Olivier Hoarau, a présenté ce vendredi, en compagnie de la directrice générale de la SEMADER, Anne SERY, les grandes lignes de ce NPRU, qui verra d'ici 2022 sur le site la création d'un groupe scolaire et d'un plateau sportif.



Le chantier qui débute se déroule en trois étapes majeures. Si la première phase, à savoir celle de déconstruction, a déjà été opérée entre juillet et août, la phase de démolition a débuté aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au mois d'octobre. La remise en état du site interviendra ensuite dans la foulée et sera finalisée en décembre.



Les quelque 13 500 tonnes de déchets issus de ce chantier de démolition (plâtre, béton, ferraille…) seront revalorisées. Le béton et le carrelage, qui constituent 96% de ces déchets, seront réutilisés à 100% après concassage et serviront à la fabrication de remblais pour les routes notamment. Les matériaux métalliques seront quant à eux refondus en armature métallique pour la construction de bâtiment. Le plâtre sera lui broyé pour devenir un composant de base à la poudre de ciment.

La démolition de l'ancienne résidence Herbert Spencer s'intègre dans le programme "Nouvo Lorizon", qui façonnera le nouveau visage du quartier. En effet, avec plus de 60% des cases dégradées et plus de la moitié des immeubles en mauvais état, les résidents du quartier sont nombreux à aller s'installer ailleurs, ce qui fragilise les commerces et services à proximité qui peinent à subsister, relève la municipalité portoise. Pour redynamiser le quartier, la mairie, avec l'aide de l'État et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), a mobilisé des fonds pour mener à bien son programme global de renouvellement urbain.



La démolition d'Herbert Spencer s'intègre dans ce programme et marque même la première étape pour refaçonner le nouveau visage du quartier. Si le logement reste évidemment au coeur du programme Nouvo Lorizon avec la reconstruction de 386 logements sur le quartier, que ce soit en location-accession aidée ou en logements libres pour devenir propriétaire, il s'agit aussi de construire le "mieux-vivre" du quartier, indique la mairie du Port.



Ainsi, la création d'un nouveau groupe scolaire, en lieu et place de la résidence Herbert Spencer, "s'inscrit justement dans cette ambition", explique-t-elle. Ce groupe scolaire, livré en 2022, offrira également un plateau sportif situé à proximité, imaginé et pensé par les habitants et élèves du quartier. De nouveaux commerces de proximité seront également implantés afin de renforcer l'offre économique du quartier pour ses résidents. SI Lu 327 fois





Dans la même rubrique : < > [LIVE VIDEO] Le Pape est arrivé à Madagascar Le taulard miteux et le maton minable : Combines foireuses à Domenjod