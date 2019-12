▶️ Des milliers de manifestants défilent à St-Denis contre le projet de réforme des retraites

De nombreux corps de métiers sont mobilisés ce jeudi aux côtés d'une dizaine de syndicats, des étudiants et des retraités pour protester contre le projet de réforme des retraites.À Saint-Denis, c'est au Petit Marché que les manifestants se sont donné rendez-vous pour un défilé jusqu'à la préfecture, en passant par le centre-ville. Alors qu'un rassemblement est organisé en parallèle dans le Sud, celle du chef-lieu rassemblait plus de 1 300 personnes à 10H20. La foule a grossi au fil des heures.Pour rappel, il est notamment reproché à cette réforme d'entraîner une baisse des pensions, une précarisation des plus âgés, mais aussi de ne pas suffisamment prendre en compte la pénibilité et les carrières longues. Il ressort en outre d'une récente étude du l'Institut de la protection sociale (IPS) que cette réforme serait notamment désavantageuse pour les parents de familles nombreuses et les mères de famille.Avec cette grève générale au niveau national, les détracteurs de la réforme espèrent bien faire reculer le gouvernement, comme cela avait été le cas après la mobilisation massive de fin 1995, contre le projet de réforme porté à l'époque par Alain Juppé, Premier ministre de Jacques Chirac.