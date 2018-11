▶️ Des délinquants filmés en train de mettre le feu à une voiture

Cette vidéo nous a été envoyée par une Zinfonaute ce mardi soir. Cette dernière est très précise dans sa description de la scène. "À 20h59, des jeunes renversent une voiture à la rocade au Moufia et y mettent le feu !", autrement dit un geste de défiance supplémentaire vis-à-vis de l'autorité préfectorale qui a placé l'heure du couvre feu à 21H.



Un geste d'autant plus désolant que le véhicule incendié appartient à l'un des habitants des résidences alentour. "Les pompiers sont intervenus peu de temps après mais ont subi des jets de galets et on dû repartir !", ajoute notre contributrice.