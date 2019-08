▶️ Des averses sur le Sud et le Sud-Est ce matin

1: des paquets nuageux sont remontés en deuxième partie de nuit et ont donné des averses sur une partie de l'Ouest et sur le Sud de la Réunion.Pas de gros cumuls observés: à 8heures, en 3heures, Météo France a enregistré 6.9mm à Grand Coude et 6.2mm à Bourg Murât.2: entre Saint Leu et Sainte Rose en passant par Saint Pierre les nuages restent nombreux. Ils accrochent les pentes du Sud Sauvage et les versants du volcan et distribuent des averses isolées. Petite pluie à la P.D Palmistes.Des entrées maritimes sont susceptibles de toucher ces mêmes régions ce matin et cet après midi maintenant le risque faiblement pluvieux.3: au nord de la ligne St Leu/Sainte Rose les éclaircies dominent ce matin. Le ciel devient localement plus chargé cet après midi notamment dans l'intérieur et sur les pentes du Nord et du Nord-Est. Des averses isolées sont probables avec des débordements sur les côtes Nord et Nord-Est.4: le vent de Sud souffle en rafales atteignant 45/50km/h sur les plages de l'Ouest et vers Sainte Rose. Un peu plus faible il est également ressenti vers Saint Philippe, les plaines, le volcan et les plus hauts sommets.