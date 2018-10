▶️ Dépôt "criminel" : St-André et la Cirest se portent partie civile, des peines maximales demandées

La mairie de Saint-André ne compte pas en rester là après la découverte du dépôt sauvage à la Rivière-du-Mât. Jean-Paul Virapoullé a annoncé que la municipalité mais aussi la Cirest, dont il est le président, allaient se porter partie civile aux côtés de M.Vee, propriétaire du terrain dégradé par un sous-traitant de magasins d'ameublement biens connus de la place…



"Aujourd'hui nous connaissons le nom de l'entreprise et des commanditaires", lance JPV, "scandalisé" par ce dépôt qu'il qualifie de "criminel". Le premier édile saint-andréen compte demander à l'autorité judiciaire que les "peines maximales" soient appliquées dans ce dossier.



"Nou va okup a zot"



Et prévient les futurs "cochons" de la fermeté de la commune sur la question environnementale puisque les premiers agents de salubrité publique mandatés pourront dresser des procès-verbaux et la commune va installer dans les deux mois qui viennent "des caméras partout", assure-t-il.



Ce dernier lance également un appel "au civisme" de ses administrés. "Donnez nous un coup de main. Tout le monde a aujourd'hui un smartphone. Si vous voyez un tas d'ordures, prenez une photo et n'hésitez pas à nous l'envoyer. À ce moment là nou va okup a zot (les auteurs, ndlr)", menace M.Virapoullé.