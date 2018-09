▶️ Démarrage timide pour le loto du patrimoine

De nouveaux tickets ont pris place ce matin chez les buralistes. Impossible à rater vu leur taille XXL (20,3 cm/15,2), ces jeux de grattage baptisés "Mission patrimoine", à 15 euros l'unité, ont pour objectif de financer la rénovation de bâtiments patrimoniaux en péril. Une initiative détaillée en mai dernier par Emmanuel Macron et Stéphane Bern, l'animateur chargé par le chef de l'Etat d'une mission sur le patrimoine. Parmi les bâtiments concernés figure le domaine de Maison Rouge, situé à Saint-Louis.



À La Réunion, 46.000 tickets de grattage sont proposés dans les 298 points de vente. Les joueurs qui tentent leur chance ont une chance sur trois de gagner au minimum 15 euros. "Les premiers jours commencent toujours timidement, les gens attendent généralement les derniers jours", indique Frédéric Vezy, directeur de l'agence réunionnaise de la Française des Jeux. Ce que confirme Natacha depuis le comptoir d'un tabac presse saint-gillois. "Pour le moment, on n'en a pas encore vendu", expliquait-elle à 10 heures ce matin. "D'ici quelques jours, on devrait voir plus de clients, notamment à partir du 5, quand les gens auront un peu plus de sous".



Car si le gain maximal, d'1,5 million d'euros, fait rêver, le prix du ticket, bien plus cher que la moyenne, en décourage certains. "Je tenterais peut-être ma chance plus tard, mais pas maintenant", explique Alexandre. Même son de cloche du côté de Yolland : "Peut-être bientôt, mais pas tout de suite". "Déjà à cinq euros, je crie, à 15 euros, c'est chaud", commente pour sa part Marie-Hélène.



À côté des tickets, des grilles de loto à 3 euros sont également mises en vente, pour un tirage prévu le 14 septembre prochain, juste avant les journées du patrimoine, avec un jackpot de 13 millions d'euros.



Par cette opération, la FDJ attend des gains "exceptionnels", de 15 à 20 millions d'euros, qui seront affectés à un fonds spécifique. En achetant un ticket de grattage, 10% de la mise ira au financement du patrimoine. Ce taux monte à 25% pour la grille de loto.