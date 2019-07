▶️ Delphine Wespiser, Miss France 2012 en larmes, dénonce la maltraitance des chiens à l'île Maurice

Zinfos Moris vous avait annoncé la présence de Delphine Wespiser, Miss France 2012 et chroniqueuse dans "TPMP" qui est actuellement à l'île Maurice pour une escale amoureuse avec son compagnon Roger Erhart. L'ex reine de beauté n'avait pas hésité à partager sur les réseaux sociaux des photos magnifiques de l'île Maurice. Mais c'est un message inquiétant publié il y a deux jours, puis une vidéo publiée dans la soirée de dimanche sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter, Facebook) de l'ex-Miss France qui suscitent une vague d'indignation.Delphine Wespiser a visité un des centres de l'association PAWS, qui vient en aide aux chiens abandonnés et maltraités de l'île. Bouleversée par ce qu'elle a vu, l'ex-Miss France, en pleurs, a posté des vidéos poignantes sur les réseaux sociaux et a lancé un appel à venir en aide à ces animaux.