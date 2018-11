La grande Une ▶️ Découvrez le plan de mesures économiques dévoilé par Annick Girardin Annick Girardin a annoncé ce jeudi soir, depuis la préfecture, le second volet de ses mesures pour répondre à la crise sociale que traverse La Réunion. Ce nouveau train de mesures doit répondre à l'attente des Réunionnais sur le plan économique, après les annonces sociales dévoilées mercredi soir.

L'ECONOMIE



La réforme que je propose porte sur 2,6 milliards d’euros pour les économies des outre-mer. Elle a trois objectifs :

- zéro charges autour du SMIC pour faciliter les embauches. Nous avons voulu favoriser les secteurs de la production locale: l’industrie, l’agriculture, le tourisme, le BTP et l’environnement. Ce sont près de 40millions d’euros de charges en moins dans ces secteurs pour La Réunion.

- soutenir la croissance des entreprises en diminuant les impôts grâce aux zones franches d’activité : l’imposition sur les sociétés sera deux fois plus faible qu’à l’île Maurice. Nous l’avons fait car nous croyons que La Réunion peut attirer des nouveaux investissements.

- soutenir l’investissement privé comme public : la défiscalisation industrielle est prolongée jusqu’en 2025. Et le budget des outre-mer permet de lancer une politique ambitieuse d’investissement public qui permettra de créer un véritable choc d’activité. La Réunion peut attendre près de 500 millions entre 2019-2022 pour relancer l’activité économique et créer concrètement des emplois si les collectivités sont au rendez-vous.

L’EMPLOI

Muriel Pénicaud (ministre du Travail, ndlr) a annoncé que La Réunion conservera 11 000 contrats « parcours emploi compétence/PEC » au niveau de cette année. J’ai obtenu 500 contrats de plus pour des CDI dans les entreprises et 500 pour le secteur associatif qui devront être attribués avant la fin de l’année.

Avec le reliquat de 900 contrats à signer avant la fin de l’année, ce sont 1900 emplois qui pourront être pourvus d’ici un mois si l’activité reprend au plus vite.

J’ai entendu que les Réunionnais voulaient de la transparence dans l’attribution de ces contrats. Eh bien, nous allons généraliser le passage par Pôle emploi pour la recherche de candidat. Ces contrats permettront d’entrer dans l’emploi et de développer des compétences.

LE LOGEMENT

Comme l’ont évoqué hier plusieurs étudiants, nous allons pouvoir construire plus de logements étudiants à la Réunion grâce à l’augmentation des prêts locatifs sociaux ou l’extension aux bailleurs privés du crédit d'impôt en faveur du logement social, qui viennent d’être votées au Parlement.



Par ailleurs, le Gouvernement a rétabli temporairement et uniquement pour l’outre-mer, le dispositif d’allocation accession. Cette mesure va bénéficier à plus de 350 familles à La Réunion qui avaient fait l’objet d’une décision de financement par l’Etat et qui restaient dans l’attente.

Enfin, dès les prochaines semaines, je lancerai une Conférence logement pour donner un nouveau souffle au plan logement outre- mer :

- Il nous faut construire plus de logements sociaux mais moins cher: un travail a été lancé pour assouplir les normes de construction et d’aménagement.

- Il faut mieux cibler le logement social vers ceux qui en ont le plus besoin

- Il faut reconquérir nos centres anciens, trop souvent délaissés : c’est ce que nous faisons avec le programme Action cœur de ville. Le Port, Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Pierre bénéficient de cette mesure.

Zinfos974 Lu 7505 fois