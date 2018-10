▶️ David Hauss vainqueur du Trail de Bourbon 2018

David Hauss remporte le Trail de Bourbon 2018 en 16 heures et 15 minutes. Il est arrivé au stade de La Redoute à 13H15.



1298 coureurs étaient inscrits cette année sur la course médiane du Grand Raid, avec ses 111 km à engloutir.



Thibaut Garrivier s'étant arrêté en pleine course, c'est une nouvelle victoire pour David Hauss qui avait remporté dores et déjà l’épreuve en 2017 en 15 heures et 38 minutes.



Il est suivi de Judicaël Sautron, avec une plus d'une heure d'écart et de Jean-Damien Rivière.



Le départ du Trail de Bourbon avait été donné hier soir à 21H au stade de Cilaos.







Le palmarès :

2017 David Hauss

2016 Jean-Pierre Grondin

2015 Sébastien Parmentier

2014 Jeannick Sery

2013 Jeannick Sery

2012 Jeannick Sery

Semi-Raid :

2011 Guillaume Bernardin

2010 René Paul Vitry

2009 Thierry Técher

2008 Jean-Pierre Grondin

2007 Jeannick Sery

2006 Jeannick Sery

2005 Jeannick Sery

2004 Pascal Grondin

2003 Rémy Jegard

2002 Frédéric Rivière