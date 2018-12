A la Une ... ▶️ Dans les coulisses de Colipays [Publireportage] Difficile d’imaginer un Noël réunionnais sans letchis… Alors que 2017 a été plutôt morose pour le fruit à la peau rouge et à la chair blanche, en cette fin d’année 2018, il fait son grand retour. Pour partager ce fruit emblématique avec amis et famille en Métropole, nombreux sont les Réunionnais qui défilent chez Colipays à la veille des fêtes de fin d’année. Depuis maintenant 27 ans, l’entreprise met à l’honneur les produits qui font la richesse de La Réunion. Visite dans les coulisses du leader français et européen des colis cadeaux exotiques.

Ananas, mangues, fruits de la passion et bien sûr letchis… Colipays s’est imposé au fil des années comme la référence en matière d’envoi de colis de fruits péï en Métropole mais également en Europe. La star de cette fin d’année est encore incontestablement le petit fruit à la robe rouge, le letchi.



Prise de commande, réception des produits, confection des colis, expédition, tout se joue dans la zone aéroportuaire de Gillot, où est implantée l'entreprise.





Une expédition directe, du client à l'avion



Deux concepts phares sont proposés par l'opérateur d'expédition et de livraison réunionnais : le Colipays , une gamme de 40 colis proposant des fruits, mais également d'autres produits typiques de La Réunion, et le ColiKado , des colis prépayés que le client remplit avec ses propres produits.Au showroom de Sainte-Marie, l'organisation est réglée comme du papier à musique. Une dizaine d'hôtesses reçoivent les clients venus confectionner leurs ColiKado. Emballage, sécurisation du colis, étiquetage… les paquets sont expédiés par avion le jour même. "C'est l'une des forces de Colipays, commente Frédéric Faby, nous voulons un circuit d'expédition le plus court possible. Nous mettons en place les moyens humains en ce sens". L'acheminement se fait en 48 heures vers la Métropole et en 72h vers l'Europe.

Dans les coulisses, les équipes de Colipays s’activent pour acheminer les colis tout en garantissant rapidité d’expédition et fraîcheur des produits. Des produits choisis pour leur qualité. Colipays fait appel aux producteurs locaux et dispose notamment de ses propres vergers pour les letchis. "Le monde entier découvre le véritable goût des letchis", se félicite Frédéric Faby, qui mise sur une variété dont la renommée n’est plus à prouver, le letchi de Bras Canot.



La barquette, nouvelle vedette



Colipays a d'ailleurs lancé un nouveau mode de conditionnement : la barquette de 1kilo. Cette dernière permet de garder le letchi frais jusqu'à 15 jours. Une station de conditionnement est directement implantée sur l'exploitation, afin de garantir la fraîcheur du fruit, de la cueillette jusqu’à l’expédition.





Aupaysdesfleurs.re, "toute l'efficacité et le sérieux de Colipays au service d'un nouveau concept"



Des colis de fruits aux fleurs, il n'y a qu'un pas.Colipays a lancé récemment son nouveau concept. "Au pays des fleurs" regroupe des artisans fleuristes de La Réunion et propose des bouquets et compositions de fleurs fraîches, livrés à La Réunion le jour même pour la zone Nord de l'île et le lendemain pour le reste du département. Plus de 100 000 colis fruits sont expédiés chaque année. La cadence s'accélère à l'approche des fêtes, plus de 100 personnes sont ainsi mobilisées pour assurer la logistique, avec en moyenne 15 palettes expédiées par avion chaque jour.

Avec ce nouveau produit, Colipays compte bien s'inviter un peu plus dans le quotidien des Réunionnais. "Toute l'efficacité et tout le sérieux de Colipays au service d'un nouveau concept", commente Frédéric Faby. Un partenariat a été passé avec le Groupement des producteurs de fleurs péï (G.P.F.P) afin de promouvoir la filière horticole locale, raccourcir et favoriser un circuit d'approvisionnement local.



