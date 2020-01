▶️ Daniel Alamélou souhaite sa splendeur au littoral de Ste-Suzanne

À l'occasion de la venue dans l'île d'une partie de l'équipe du centre social Le Carré d'As , basé à Morlaix (Finistère), Daniel Alamélou, élu communautaire à la Cinor et candidat à la mairie de Ste-Suzanne, a profité pour échanger avec eux sur les projets de coopération et d'insertion entre nos deux régions. Il a également présenté un point de son programme relatif à "l'ouverture sur la mer" avec une déclinaison culturelle, patrimoniale et environnementale.Intéressées par la démarche, de nombreuses associations de la commune ou travaillant sur son territoire comme Renésens, Association développement social et local ou encore Brigade Verte ont été mises en relation avec Carré d'As pour créer des monter différents projets aussi bien à Sainte-Suzanne que sur l'ensemble du territoire de la Cinor explique Daniel Alamélou.Ces projets peuvent être des échanges culturels avec d'autres régions de l'hexagone, histoire de "mieux diffuser la culture réunionnaise avec l'aide de nos jeunes musiciens qui verront également ce qui se passe ailleurs", insiste Daniel Alamélou, ou encore des ateliers ou échanges de données concernant la préservation de l'environnement. "On a des espaces qui sont visibles, mais qui ne sont pas entretenus. Un manque d'entretien qui n'attire pas les touristes, la population, mais aussi l'activité économique", argue le candidat au fauteuil de maire.Que ce soit par le biais des associations ou des entreprises, Daniel Alamélou souhaite avec son équipe travailler avec les institutions (État, Région, Europe, collectivités locales) à la mutualisation des moyens financiers pour aider les associations à finaliser leurs projets, en proposant par exemple la création d'un centre intercommunal d'action sociale: