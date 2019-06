La grande Une ▶️ Coup d'envoi du baccalauréat 2019





5 682 candidats sont inscrits au bac général (ES, L, S), soit 45 % des candidats, 3 165 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 25 % des candidats, 3 745 au bac professionnel (3 520 dans 58 spécialités relevant de l’Éducation nationale et 225 dans 8 spécialités relevant de l’Agriculture), soit 30 % des candidats.



Cette année, la candidate la plus jeune est âgée de 15 ans et est inscrite en série S. Le candidat le plus âgé a 45 ans et est quant à lui en série ES.



Les effectifs globaux sont en baisse de 1 % par rapport à 2018. Le bac général compte 31 candidats supplémentaires. 105 candidats de moins sont recensés en baccalauréat technologique et 24 candidats de moins en bac professionnel.



Cette session 2019 voit quelques nouveautés, notamment la correction dématérialisée de l’épreuve de sciences en série L et ES. Les copies sont numérisées dans les centres d’examens. Pour ce faire, le ministère a doté chaque établissement d’un scanner. Une anonymisation virtuelle des copies sera effectuée. Les correcteurs corrigeront en ligne sur ordinateur et les notes seront basculées automatiquement dans l’application de gestion des examens. Ce dispositif offre une grande souplesse pour les correcteurs, une sécurisation accrue des copies (plus de manipulation ou de transport), un gain de temps, une facilitation d’accès aux copies (par consultation en ligne) pour les candidats après la diffusion des résultats.



La lutte contre la fraude se poursuit également. Depuis l’année 2013, toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables dont le nombre et l’emplacement sont confidentiels. Les procédures pour les candidats autorisés à utiliser un ordinateur pour les épreuves écrites ont été renforcées. L'an dernier,



En prévision de la grève des enseignants et au cas où le mouvement serait suivi, le lycée Georges-Brassens à Saint-Denis, où nous nous sommes rendus ce lundi, a doublé ses effectifs de surveillants lors des épreuves. Une professeure nous a confié que bien qu'elle soit opposée à la réforme du bac et des lycées, qu'elle estime "catastrophique", il était "impensable" pour elle de faire grève pendant l'examen. "Je ne vais sûrement pas pénaliser mes élèves !", indique-t-elle. Le baccalauréat 2019 est lancé ce lundi matin dès 10h avec la première et traditionnelle épreuve de philosophie. Cette année, 12 592 candidats sont inscrits à l'examen, dont 250 relevant du ministère de l’Agriculture.5 682 candidats sont inscrits au bac général (ES, L, S), soit 45 % des candidats, 3 165 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 25 % des candidats, 3 745 au bac professionnel (3 520 dans 58 spécialités relevant de l’Éducation nationale et 225 dans 8 spécialités relevant de l’Agriculture), soit 30 % des candidats.Cette année, la candidate la plus jeune est âgée de 15 ans et est inscrite en série S. Le candidat le plus âgé a 45 ans et est quant à lui en série ES.Les effectifs globaux sont en baisse de 1 % par rapport à 2018. Le bac général compte 31 candidats supplémentaires. 105 candidats de moins sont recensés en baccalauréat technologique et 24 candidats de moins en bac professionnel.Cette session 2019 voit quelques nouveautés, notamment la correction dématérialisée de l’épreuve de sciences en série L et ES. Les copies sont numérisées dans les centres d’examens. Pour ce faire, le ministère a doté chaque établissement d’un scanner. Une anonymisation virtuelle des copies sera effectuée. Les correcteurs corrigeront en ligne sur ordinateur et les notes seront basculées automatiquement dans l’application de gestion des examens. Ce dispositif offre une grande souplesse pour les correcteurs, une sécurisation accrue des copies (plus de manipulation ou de transport), un gain de temps, une facilitation d’accès aux copies (par consultation en ligne) pour les candidats après la diffusion des résultats.La lutte contre la fraude se poursuit également. Depuis l’année 2013, toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables dont le nombre et l’emplacement sont confidentiels. Les procédures pour les candidats autorisés à utiliser un ordinateur pour les épreuves écrites ont été renforcées. L'an dernier, 15 cas de fraude suspectés ont été rapportés et 15 conseils de discipline ont été menés En prévision de la grève des enseignants et au cas où le mouvement serait suivi, le lycée Georges-Brassens à Saint-Denis, où nous nous sommes rendus ce lundi, a doublé ses effectifs de surveillants lors des épreuves. Une professeure nous a confié que bien qu'elle soit opposée à la réforme du bac et des lycées, qu'elle estime "catastrophique", il était "impensable" pour elle de faire grève pendant l'examen. "Je ne vais sûrement pas pénaliser mes élèves !", indique-t-elle.









N.P Lu 893 fois