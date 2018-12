▶️ Containers bloqués: Les magasins impactés à l'approche des fêtes

La Réunion a été mise à l'arrêt pendant près de deux semaines. La quasi-totalité des magasins de l'île ont dû fermer boutique: un véritable coup dur pour leur chiffre d'affaires.



Un coup d'autant plus dur pour les magasins spécialisés comme les magasins de jouets, avec les fêtes de fin d'années approchant à grands pas.



Comme le souligne la responsable du magasin La Grande Récré, Yolaine Vingatamalle, "On fait un peu près 70% de notre chiffre en fin d'années, pour nous c'est une très très grosse perte".



Pour le moment, le magasin attend toujours ses containers, bloqués au Port Est. Heureusement pour eux, "le magasin était bien achalandé avant la grève, mais c'est vrai qu'on commence à manquer de produits".



Après un calme plat pendant 15 jours, où le magasin tentait d'ouvrir tant bien que mal, les clients reviennent petit à petit en masse dans le magasin. Non plus avec de petits paniers mais avec de gros caddies. "On a l'impression qu'ils appréhendent un peu de ne pas avoir leurs cadeaux", explique-t-elle.



Suite à cet afflux plus conséquent que la normale à cette période, la responsable envisage de prendre du personnel supplémentaire.