▶️ Conseil municipal : Les jeunes footballeurs de la St-lousienne s'invitent devant la mairie

La colère des jeunes footballeurs de la St-lousienne qui manifestent ce lundi après midi, devant la mairie de Saint-Louis, en ce jour de conseil municipal.



Pour cause : la perte d’une subvention de 150 000 euros promise au club. Un club qui ne peut plus fonctionner correctement, selon son président, Zouber Hatia.



On l’écoute au micro de Prisca Bigot :