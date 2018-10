▶️ Conjoncture immobilière: Les prix dans le neuf poursuivent leur envolée

C'est une première dans l'île. La Chambre des notaires de La Réunion a présenté ce mercredi sa première note de conjoncture immobilière, destinée aux professionnels. Une étude qui porte sur les prix médians des transactions à la vente d'appartements ou de maisons dans le neuf et l'ancien mais aussi de terrains à bâtir, constatés entre juillet 2017 à juin 2018. Plus de 7 000 transactions réalisées l'an dernier ont été passées à la loupe.



Cette note de conjoncture a pour objectif de présenter les tendances, "et n'a pas vocation à se subroger à une estimation ou une expertise", explique la Chambre des notaires de La Réunion.



Dans sa synthèse, la structure constate des prix en baisse sur l'ancien sur un an, de l'ordre de 5,6% pour les appartements, "en baisse quasi continue depuis maintenant cinq ans", et de 2,8% pour les maisons anciennes. L'évolution de ces dernières "est très contrastée", poursuit la Chambre puisque dans les communes de Saint-Pierre, Saint-Benoit, Saint-Leu et Saint-Joseph, cette croissance atteint les 10%.



Concernant les prix du neuf, les prix des appartements neufs enregistrent a contrario des appartements anciens, une croissance de 4,9% sur un an et de 11% sur 5 ans.



Sur le volume global des transactions effectuées, la tendance reste à la hausse, puisqu'il atteint sur un an 7 180. "La croissance des volumes est légèrement moins soutenue que l'année précédente avec des volumes cumulés supérieurs de 140 transactions (...) Cette croissance régulière des volumes, constatée depuis mi-2015, a permis de dépasser les volumes de transactions de fin 2008", note la Chambre.