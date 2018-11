La grande Une ▶️ Compte en Suisse : "J'ai commis une faute morale", concède Jean-Luc Poudroux





Pour répondre à cette accusation, le nouveau député a tenu à prendre la parole publiquement ce jeudi matin. Jean-Luc Poudroux ne nie pas, il avait bien ouvert un compte en Suisse en 1992 alors qu'il était maire de Saint-Leu depuis trois ans et conseiller général depuis quatre ans. Le député a indiqué avoir voulu réaliser un placement rentable pour sa famille.



"Il y a 26 ans de cela, j'ai pris mes économies personnelles et je voulais qu'elles soient rémunérées. Sur les conseils d'un ami, j'ai placé cette somme, qui correspond à peu près à 6 000 euros, 40 000 francs de l'époque", relate-t-il.



"J'ai commis une faute morale, une erreur d'appréciation", concède Jean-Luc Poudroux.



"J'étais un jeune élu et j'ai pris l'initiative de clôturer ce compte. Je n'ai pas déclaré au fisc les intérêts que j'ai pu avoir avec ce compte", ajoute-t-il.



