▶️ Citalis : Le maire Gilbert Annette reçoit les grévistes

Les agents de la Sodiparc sont en grève depuis mercredi dernier, sans relâche. Depuis le début du mouvement, seule une quinzaine de bus circulent contre une cinquantaine habituellement, ce qui entraîne d'importantes perturbations pour les usagers.



Et ils ne comptent pas lâcher tant qu'ils n'auront pas obtenu le départ du directeur général Jean-Jacques Fong. Selon l'intersyndicale, Jean-Jacques Fong n'est qu'un dictateur et sans son départ, ils ne pourront pas avancer sur leurs 21 revendications.



Or, la direction est loin d'être sur la même longueur d'ondes que l'intersyndicale. Une rencontre a lieu ce lundi midi avec le maire de Saint-Denis Gilbert Annette, pour tenter de convaincre la direction. La semaine dernière, ils s'étaient entretenus avec Jacques Lowinsky, président du conseil d'administration de la Sodiparc, sans plus de succès.



Ils sont aujourd'hui des dizaines devant la mairie du chef lieu. Ils affirment être prêts à poursuivre le mouvement jusqu'à la nouvelle année s'ils n'obtiennent pas gain de cause.



Parmi leurs revendications, les agents réclament notamment la réintégration de salariés licenciés, le recrutement de nouveaux agents ou encore le passage en CDI des CDD.