▶️ Cirest: Souriez makotes, vous serez bientôt filmés !

Une vingtaine de délibérations ont composé l’ordre du jour du conseil communautaire de la Cirest, qui s'est déroulé hier à Saint-Benoit. Les élus communautaires de l'Est ont, entre autres, approuvé la demande de classement en catégorie 1 de l'office de tourisme intercommunal de l'Est, le départ de la collectivité du Syndicat mixte des transports de La Réunion (SMTR), mais aussi le tarif de la taxe de séjour (ainsi que du taux de la TEOM), qui restent inchangés par rapport à l'an dernier. La gestion des déchets était également à l’ordre du jour. Sur ce point, l'EPCI promet une répression plus sévère.



"Je dis aux makotes: attention cette île est la propriété des Réunionnaises et des Réunionnais qui y vivent (…) Chacun doit protéger ce territoire: nous allons donc être sévères", prévient Jean-Paul Virapoullé.



Pour le volet répressif, l'EPCI peut compter sur sa brigade environnementale "assermentée pour la délivrance de procès-verbaux" et qui a fait "un super travail" depuis sa création indique le président de la Cirest. Cette brigade verte, composée de cinq ASVP (agents de surveillance de la voie publique) actuellement, sera renforcée en moyens humains et techniques dans les prochains mois poursuit JPV.



Des caméras mobiles pour suivre les makotes



Répression oui, mais la Cirest compte également sur le volet éducatif pour faire changer les mentalités. Elle va mettre en place pour les trois années qui viennent un plan de caméras mobiles. Ces dernières seront déplacées sur plusieurs sites en fonction des besoins et permettront d'avoir une vision d'ensemble plus élargie sur l'ensemble du territoire de l'intercommunalité.



Un système qui a déjà fait ses preuves pour Jean-Paul Virapoullé, également maire de Saint-André, commune qui grâce à l'aide de ce type de caméra a pu poursuivre plusieurs makotes en flagrant délit. "Il y a une procédure pénale qui est faite. Ils seront jugés en correctionnelle", se félicite-t-il.



"La Réunion c'est l'île intense. Mais La Réunion ne peut pas être l'île intense si les touristes découvrent à chaque coin de rue un dépôt d'ordures (…) À Singapour, pour un mégot de cigarette, vous avez un procès-verbal", tient à rappeler le président de la Cirest: