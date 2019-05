Sport Réunion ▶️ Champion de France de pancrace : Nassuf Mouhoudhoiri met La Réunion en l’air ! Il y a deux semaines, Nassuf Mouhoudhoiri remportait les championnats de France de pancrace à Grigny, un sport de combat hérité de la Grèce antique. Une vraie revanche sur la vie pour ce jeune père de famille qui a fait de nombreux sacrifices pour arriver jusque-là. Le champion est aujourd’hui de retour à La Réunion avec sa ceinture en or. Également champion inter-îles de boxe anglaise, le Sainte-Marien vise désormais les Jeux des Îles.

Alors que ses concurrents étaient accompagnés de leur coach, entraîneur, masseur et autres kinés, Nassuf Mouhoudhoiri était tout seul dans le stade de Grigny dans l'Essonne. Faute de moyens, son entourage sportif ne pouvait l’accompagner aux championnats de France de pancrace, il y a deux semaines. Il a d’ailleurs dû payer son billet d’avion lui-même pour pouvoir affronter les meilleurs combattants du pays dans sa catégorie des -70 kg.





Mais malgré ces désavantages, Nassuf a réalisé un exploit : "j’ai réussi à gérer la pression, et je suis parti au charbon", raconte-t-il en rigolant. Il fonce alors vers la finale, qu’il remporte au deuxième round avec une clé de cheville : "Mon adversaire était une personne confirmée et expérimentée dans le milieu du pancrace professionnel, c’est lui que je redoutais le plus", d’autant que ce tournoi est la première compétition professionnelle de notre champion.





"Je m'entraîne du mieux que je peux, avec le peu que j'ai"



Le voilà ce vendredi de retour sur l'île, ceinture d’or en main, le visage illuminé de fierté. "Cette victoire montre qu’il y a de bons athlètes à La Réunion, même si on ne les met pas forcément en avant, surtout en pancrace."



Nassuf pratique ce sport de combat, hérité de la Grèce antique, depuis ses 14 ans. "Je m’entraîne du mieux que je peux, avec le peu que j’ai", explique-t-il. Car il est difficile d’obtenir un suivi professionnel dans cette discipline moins populaire à La Réunion. C’est pourquoi il pratique également la boxe anglaise et le jiujitsu brésilien, tout en réalisant sa préparation physique de son côté.

Prochain objectif : Les jeux des îles



"Nassuf se donne les moyens, à titre privé, de réussir, malgré l’absence de moyens financiers ou de sponsoring. Nous sommes très confiants pour la suite", explique Bertrand Gavrama, son manager. "Quand on voit son passé difficile, issu des quartiers sensibles, ça n’a pas toujours été facile, mais c’est quelqu’un qui a vraiment beaucoup d’envie et qui n’hésite pas à faire des sacrifices."



Face à tant de motivation, Bertrand Gavrama et sa petite équipe n’hésitent pas à suivre bénévolement Nassuf pour lui apporter le soutien technique et logistique nécessaire. Un travail qui porte déjà ses fruits, puisqu’après sa victoire à Grigny, Nassuf a été approché par des promoteurs internationaux de combats MMA en cage. Les deux hommes doivent les rencontrer en Suisse au mois de juillet. Affaire à suivre…

Mais l’heure est d’abord à la préparation des Jeux des Îles, où Nassuf espère pouvoir représenter La Réunion en boxe anglaise : "Il a remporté le tournoi inter-îles dans sa catégorie. Jusqu’à maintenant il est numéro 1 au classement", explique son manager.



En attendant, notre combattant péi rêve également de ramener le titre de champion du monde de pancrace à La Réunion dans les années à venir, et rien ne semble pouvoir l'en empêcher.

