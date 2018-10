▶️ "Cette affaire de paillotes ça commence à être ridicule !"

Les deux protagonistes qui sont dans le collimateur de la justice pour avoir dégradé les paillotes de l'Hermitage sortent encore plus interrogatifs ce lundi après le nouveau renvoi de leur procès pour destruction de biens. Clément Dubar et Antony Cayambo ont vu leur contrôle judiciaire maintenu.Les deux militants du KURR, le Kolektif Unyon Réyoné Responsab, ont interdiction d'entrer en contact et de se rendre à l'Hermitage. L'autorité judiciaire craignant de nouveaux débordements. Mais les principaux concernés commencent à trouver "ridicule" ces renvois à tout bout de champ.Leur réaction en vidéo à la sortie de l'audience du tribunal correctionnel de Champ fleuri :