▶️ Cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France

Ce matin, au commissariat du Chaudron, Amaury de Saint-Quentin, préfet de la Réunion, a présidé la cérémonie d'hommage aux policiers morts pour la France. "Honneur, courage et don de soi, telles sont les valeurs de la police" a rappelé le préfet dans son discours.



"La police, c’est cette vocation. Cette vocation noble, peut-être la plus noble, celle de servir pour les autres, celle d’accepter les risques et d’aller au-devant du danger" a poursuivi le préfet de la Réunion.



Cet hommage rend les honneurs aux policiers morts dans l'exercice de leur fonction lors de leurs missions quotidiennes, mais également dans le cadre de conflits ou d'attaque terroristes. Il met en exergue la reconnaissance de la nation envers celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour servir les citoyens dans des conditions parfois très difficiles.



Lors de la cérémonie, de nombreux policiers se sont vu remettre la médaille de la Police Nationale venant récompenser de nombreuses années de bons et loyaux services de ces femmes et hommes, d'écoute et d'action employés au sein du ministère de l'Intérieur.