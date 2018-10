▶️ Catastrophes naturelles: Le Directeur Général de la Croix-Rouge se félicite du programme de la PIROI

Les risques des catastrophes naturelles et sanitaires sont devenus une véritable préoccupation de la Croix-Rouge Française, d'autant plus au coeur de l'Océan Indien, victime des aléas climatiques.



Pour ce faire, la PIROI a mis en place une programmation stratégique sur la période 2017-2020. L'objectif, mieux gérer ces catastrophes et intégrer cette gestion au sein des politiques nationales, renforcer la résistance des populations face à ces risques ou encore développer d'avantage de moyens humains et matériels.



"On sait que demain les catastrophes seront de plus en plus importantes, d'intensité de plus en plus grande et de plus en plus fréquente, notamment celles qui sont liées aux changements climatiques", précise Jean-Christophe Combe, Directeur Général de la Croix-Rouge Française.