▶️ Casting Jacquie et Michel: Entretien avec Sony, performer retenu au casting Réunion

C'est un mélange de réticence et de curiosité qui l'a poussé à envoyer sa candidature via Facebook. "Ça fait longtemps que j'y pense, c'est un peu le rêve des tous les mecs, franchement, il faut avouer qu'être payé pour faire ça, c'est une bonne expérience".



Particulièrement à l'aise, Sony ne se pose pas de questions sur l'après-tournage. D'un naturel confiant, il assume parfaitement ce qu'il fait : "Je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'assume ce que je fais, j'en assume les conséquences de plus, on a qu'une vie".



"Je n'ai pas d'appréhension, pas du tout, juste une certaine curiosité et de l'excitation. Pouvoir faire ça avec une professionnelle, dans un cadre et des décors, c'est assez excitant", raconte Sony.



Concernant le métier d'acteur X, Sony ne s'interdit rien, bien au contraire : "En faire mon métier, oui bien sûr, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que c'est un métier qu'on peut faire très longtemps, mais pour une expérience, pourquoi pas, je suis ouvert à tout".



Rendez-vous les 15 et 16 novembre prochains pour le tournage à l'Ambigu club de la Souris Chaude.