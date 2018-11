▶️ Carburants : La Région annonce l'octroi d'une aide de 100 euros à 100.000 foyers

Le président du Conseil régional vient d'annoncer des mesures pour tenter de contrer la hausse des carburants, à quelques jours de la mobilisation nationale des "gilets jaunes" de ce samedi 17 novembre. La collectivité régionale vient de dévoiler une série de mesures qui concerneront autant les professionnels que les particuliers, sous certaines conditions de ressources.



La mesure nouvelle annoncée est celle d'un fonds de compensation que la collectivité s'apprête donc à valider lors de sa prochaine assemblée plénière de décembre. Ce fonds sera opérationnel à partir du 1er janvier 2019. Ce fonds sera doté d'une enveloppe de 10 millions d’euros. Sont concernés les demandeurs d’emploi, les étudiants, les salariés qui touchent jusqu’à 1,2 smic, les retraités (dans les mêmes conditions), et les entrepreneurs individuels, a annoncé Didier Robert. Il y aura environ 100.000 familles concernées par ce dispositif d'aide, ce qui représente à peu près 1 tiers du parc automobile à La Réunion.



Il s'agit d'une aide directe de 100 euros pour les familles concernées. Les foyers qui entreront dans le dispositif pourront, du 1er janvier au 31 décembre 2019, justifier de leur situation pour actionner cette aide, et à n’importe quel moment de l'année.



Création d'une prime régionale "auto verte" de 1500 euros



L'autre fonds de compensation concerne les professionnels de la route. Il s'agit d'un fonds qui existe déjà, mais qui sera reconduit l’an prochain pour tenir compte de l’augmentation de la fiscalité. Il s’adresse cette fois aux transporteurs, taxiteurs, ambulanciers, auto école…, a soutenu Didier Robert.



Parallèlement à cela, la Région prévoit de réserver une partie des recettes attendues en 2019 sur la fiscalité des carburants - de l'ordre de 16 millions d'euros - pour continuer à mener des actions dans le cadre de la transition énergétique. La Région programme notamment d'investir dans des bornes électriques supplémentaires.



Pour ce qui concerne l'acquisition de véhicules moins polluants, la Région prévoit de diminuer, en 2019, la part d’octroi de mer sur les véhicules hybrides. Aujourd'hui, elle prévaut sur les véhicules électriques uniquement. "Nous allons l’étendre sur les hybrides", affirme le président de la Région Réunion, qui ajoute qu'une prime "auto verte" ciblera les entrepreneurs individuels, des très petites entreprises notamment. Cette prime de 1500 euros est mise en place pour les inciter à acquérir ce type de véhicules.



Enfin, Didier Robert a également rappelé que l’exonération totale de fiscalité sur le carburant professionnel sera reconduite en 2019 pour les agriculteurs et pour les professionnels de la pêche. La région ouvrira la mesure aux transporteurs, dans le cadre de l’achat de leur matériel de chantier. Un dispositif qui coûtera 33 millions d’euros pour la collectivité régionale.



