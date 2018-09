A la Une .. ▶️ Captage Edgar Avril : Les habitants de Grand Bassin craignent pour leurs activités agricoles et touristiques

Le collectif "Touch pas nout canal 39" ne compte pas en rester là. Des habitants de Grand Bassin se mobilisent pour le maintien de ce canal qui alimente en eau tout le village enclavé. Une pétition a été lancée.



L’exploitation de la source Edgar Avril signe l’arrêt de mort du canal. Une nouvelle canalisation a en effet été installée et permet de fournir en eau potable la quinzaine d’habitants de Grand Bassin et la trentaine de gîteurs du village. "L’eau réputée potable est une bonne chose", assure Michel Ducrot mais pour le porte parole du collectif, cette eau et cette nouvelle canalisation posent un certain nombre de problèmes. La canalisation 39, qui approvisionnait jusque dans les années 70 également les bas du Tampon, produit un débit de 60 litres par seconde. Avec les travaux, le débit sera limité à 20 l/s. "Insuffisant pour tout le monde", pointe Michel Ducrot, d’autant que "l’eau chlorée néfaste pour les cultures" devra également servir à l’irrigation. "Alors pourquoi ne pas la laisser ouverte pour l’irrigation", s’interroge-t-il. "Cela permettra de conserver l’activité agricole de Grand Bassin".



L’affaire soulevée il y a quelques jours dans les colonnes du Quotidien a fait l’objet d’un court débat ce matin lors du Conseil Communautaire de la CASUD en charge des travaux. "Quand on a un service, on paye ce service", a lancé Rito Morel, en référence au fait que jusqu’au raccordement à la nouvelle canalisation, l’eau utilisée par les villageois était gratuite. "Sans compter les constructions sans permis de construire", a-t-il ajouté.



"Il n’y a aucune possibilité de maintenir le canal 39"



Sur les 190l/s de la ressource Edgar Avril, 20 l/s doivent être laissés au titre du débit réservé écologique, 150 l/s pour sécuriser la desserte en eau du Tampon et 20 l/s pour les habitants de Grand Bassin, affirme Patrick Pariente, chargé d’opération pour le projet.



"Il n’y a aucune possibilité de maintenir le canal 39". Pour des raisons de fonctionnement optimal du réseau dont l’investissement a couté près de 10 millions d’euros d’un part, explique-t-il . Mais aussi parce que ce canal n’est "ni enregistré, ni comptabilisé, ni contrôlé" et qu’ "au titre de la santé publique, il engage la responsabilité du président de la Casud en cas d’empoisonnement", martèle Patrick Pariente.



66 personnes ont accepté d’être raccordées pour le moment. "Nous avons peut être des réglages à faire pour répondre au besoin", reconnait le chargé d’opération. "Mais évidemment les irriguants devront adapter leurs pratiques aux conditions du réseau théoriquement suffisant pour l’alimentation en eau d’un petit bourg comme Grand Bassin". Le canal 39 devrait définitivement fermer d'ici à 10 jours.



Reste que pour Michel Ducrot, porte parole du collectif, au problème de l’eau s’ajoute celui de l’absence d’assainissement des eaux usées dans le village et un parc de panneaux solaires vieillissants pour lesquels "des solutions existent mais ne sont pas prises en compte par la collectivité ou les collectivités responsable-s".



PB Lu 596 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ La Sodegis se dit prête à acheter le patrimoine locatif social d'Apavou ▶️ La CASUD va récompenser les foyers qui sortent moins leurs poubelles