▶️ Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet: "Un des premiers droits de nos concitoyens c'est le droit à la sécurité"

Nouvelle directrice de cabinet du préfet de La Réunion en lieu et place de Marie-Amélie Vauthier-Bardinet, appelée sous d'autres cieux au ministère de l'Intérieur, Camille Goyet a profité de sa prise de fonction ce lundi pour un échange informel avec la presse. Au rang de ses priorités : la sécurité routière et la lutte contre les violences intrafamiliales.Diplômée de Sciences Po Paris et de l'ENA (promotion George Orwell), Camille Goyet, 27 ans est originaire de Poissy dans les Yvelines. Au cours de ses études, la nouvelle directrice de cabinet de la préfecture de La Réunion a côtoyé le monde de la presse, ayant notamment été stagiaire ENA auprès du directeur général de l'Agence France Presse, sans oublier une année d'échange en Inde à l'université Jamia Millia Islamia de New Delhi.Camille Goyet débute dans le corps préfectoral en 2017 dans le Calvados, où elle a été durant deux années sous-préfète et directrice de cabinet du préfet. Des fonctions qu'elle retrouve ici à La Réunion lors de sa nomination fin juillet.La dircab' de Jacques Billant dit avoir un intérêt particulier pour tout ce qui touche aux questions de sécurité et de la manière dont travaille l'Etat. "Un des premiers droits de nos concitoyens c'est le droit à la sécurité", a-t-elle rappelé. "Le préfet m'a reçue et m'a livré ses attentes. J'ai eu bien sûr des échanges avec ma prédécesseure pour avoir une continuité de l'Etat sur les dossiers en cours", indique-t-elle. Parmi eux: la lutte contre les violences intrafamiliales, la sécurité routière, la lutte contre l'alcoolisme ou encore les risques naturels qui pèsent sur notre territoire."Il faut répondre aux attentes des Réunionnais avec les services de l'Etat qui sont multiples. Il faut voir l'action de l'Etat comme un sport collectif. Le but c'est de construire ensemble. Je crois que cette construction de l'action publique doit être partenariale, notamment sur la sécurité", ajoute-t-elle.--