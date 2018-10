▶️ Californie: Un avion atterrit d'urgence sur une autoroute

Un avion a été obligé d’atterrir sur une autoroute en Californie, à cause de la perte de puissance de son moteur, rapporte The San Diego Union-Tribune.



À son bord se trouvait un instructeur de vol, qui donnait des cours de pilotage à un étudiant. L'atterrissage a eu lieu certes dans un lieu insolite, mais sans fracas.



La Federal Aviation Agency et le National Transportation Safety Board ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de l’incident.



La scène a été filmée par un couple et postée sur les réseaux sociaux.