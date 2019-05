▶️ "Ça va Paul ?": Le clip choc contre les violences faites aux enfants

​

sensibiliser aux violences faites aux enfants, qu’elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles.



On y découvre un petit garçon, Paul.

"Parce qu'un enfant ne parle pas des violences qu'il subit, c'est à nous de le faire". C'est le message que souhaite passer l' association Enfance et Partage avec son nouveau clip choc.Une vidéo d'1 minute 40 réalisée par Safy Nebbou destinée àUn bonnet en laine vissé sur la tête et le regard triste, Paul répond machinalement "oui ça va," à tous ceux qui lui posent la question. La maitresse, un camarade à vélo, la boulangère...Mais une fois devant chez lui, le marmaille enlève son couvre-chef, laissant apparaître le bleu qui marque son front. Puis franchit la porte et entre dans l'appartement où il subira le déchainement de violence de son père.En France, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups d'un adulte, et des milliers d'autres souffrent en silence. D'où l'importance de signaler les violences faites aux enfants. Un signalement qui peut se faire via ce numéro vert, anonyme et gratuit : le 0 800 05 1234.