▶️ CROUS: Une sécurité renforcée ces deux dernières années

D'une manière générale, les étudiants se sentent plus en sécurité. "Les veilleurs sont là, respectent les horaires, on parle avec eux, ils nous connaissent", souligne une étudiante en première année, Alima.



"On peut rentrer dans le bâtiment avec la carte seulement, sinon une personne extérieure ne peut pas rentrer dans le bâtiment comme ça", précise Jean-Baptiste.



Mais il y aurait quelques efforts supplémentaires à faire selon Zack, résidant au Crous depuis plus de deux ans: "Y'a pas de caméras dans les couloirs, on ne peut pas savoir qui rentre, qui sort, entre les voisins aussi on peut avoir des embrouilles".