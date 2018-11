La grande Une ▶️ CGTR Ports et Docks: "Là où les gilets jaunes bloquent, on ne travaillera pas"

Après la forte mobilisation du week-end au Port Est, les gilets jaunes sont encore présents ce mardi sur ce point stratégique. L'activité est au point mort.



"Si les forces de l'ordre interviennent (pour déloger les gilets jaunes, ndlr), nous n'accepteront pas ça en tant que Réunionnais. Et la situation sera bloquée. Parce que là où les gilets jaunes bloquent, nous ne travaillerons pas. Et les CRS n'ont pas vocation à travailler sur le bateau", a déclaré ce mardi Danio Riquebourg, le secrétaire général de la CGTR Ports et Docks, pour qui il est hors de question d'être réquisitionné.



Une assemblée générale se tiendra dans la journée. Il s'agira notamment de mettre sur papier motion à soumettre au vote. Le syndicat compte ainsi apporter son soutien au mouvement des gilets jaunes, mais de loin, l'initiative restant citoyenne.



Pour rappel, la plus grosse mobilisation des dockers remonte à 2013, avec dix-neuf jours de grève.



