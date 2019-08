▶️ "C'est un succès, même si c'est symbolique"

Pointant du doigt l'"euthanasie de 200 chiens chaque semaine par les 5 intercommunalités de La Réunion (CINOR, CIREST, TCO, CASUD, CIVIS)", Milit'Activ'974 attend désormais l'organisation d'une table ronde. "Avec le préfet, les cinq intercommunalités, mais aussi les acteurs du tourisme et la justice", pour l'élaboration d'un véritable plan d'action de concert avec les acteurs de la protection animale. Car actuellement, les différentes associations remuent ciel et terre pour "vider l'océan à la petite cuillère".



"Il faut agir sur la stérilisation massive", poursuit le militant . Milit'Activ'974 revendique d'ailleurs la création de dispensaires dédiés à cette opération. "Il faut aussi de la sensibilisation dans les écoles et à destination des propriétaires". Un travail nécessaire pour espérer un jour sortir de ce fléau, installé depuis de trop nombreuses années. "On reste optimiste, il le faut" , réagit Eliane, venue donner de son temps pour veiller sur les chiens présents dans le square.



"La population et les pouvoirs publics doivent comprendre qu'il faut un plan global, pour les animaux, mais aussi pour le bien-être commun" , réitère le bénévole, rappelant les risques de morsures et les problèmes d'attaques dans les élevages. À quoi s'ajoutent les risques d'accidents de la route et la mauvaise image en termes de tourisme. Et de prévenir : "Tant que ça ne débouchera pas sur des mesures concrètes, on ne lâchera pas" .



Mardi soir, Francis Kubezyk savourait déjà ce succès :