▶️ "C’est un coup monté" : Nourjhan Mamode répond aux accusations de trafic de faux papiers

Si la présidente de l’association AFGR (association française des Gujratis de la Réunion) reconnaît être venue en aide à celui que nous appelons Ismaël ainsi qu'à son épouse, elle explique l’avoir fait dans le cadre de son association. "Si je suis bénévole c’est pour aider. Si j’avais besoin d’agent je pense que je suis encore capable de travailler", explique l’élue.Elle confirme ainsi être intervenue auprès de la mairie pour que le mariage soit possible entre Ismaël et la mère de ses enfants, de nationalité malgache et qui bénéficiait d’un visa de touriste. Une intervention légale comme toutes les autres qu'elle effectue selon elle, puisqu’elle indique venir en aide à un grand nombre de "karanes" dans le cadre de son association."Vous pensez que c’est lui que j’attendais pour en prendre [de l’argent, ndlr] ? Je n’en ai jamais pris, et c’est ça qui fait ma force. […] Moi je souhaite qu’ils le disent devant moi." C’est la seule fois où Nourjhan Mamode niera clairement avoir reçu cet argent.L’élue de la mairie de Saint-Denis dit connaître celui qui est à l’origine de ces accusations. "J’ai cru comprendre qu’il avait quitté Madagascar parce qu’il a eu beaucoup de problèmes là-bas" explique-t-elle avant d'évoquer une rumeur sur son passage par la case prison."Il doit penser qu’il est à Madagascar et qu’il peut encore se comporter comme là-bas, en achetant des témoins. Qu’ils viennent et on s’expliquera."Quant aux autres témoignages faisant état des mêmes faits : "Le connaissant, il a payé la deuxième personne. Ne vous inquiétez pas, elle a été payée. Et je sais même qui c’est." réponds l’élue."Je pense qu’on m’appelle plus souvent Mère Thérèsa qu’autre chose. J’en ai tellement sorti de gens de la difficulté", affirme-t-elle.