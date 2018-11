A la Une .. ▶️ Budget 2019 de la Région: Des comptes "constants" pour la majorité, "la même recette chaque année" pour l'opposition





La collectivité prépare son budget 2019, avoisinant les 1,2 milliard d'euros (640 millions d'euros en investissements et 477 millions en fonctionnement), dans un contexte général qui repose sur le contrat de confiance signé en juin 2018 avec l'État. Pour rappel, celui ci prévoit une réduction de trois points de dépenses publics dans le PIB, ainsi que qu'une diminution de la dette publique de cinq points à l'horizon 2022, sans oublier de dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales limitées à 1,2% par an.



Pour Huguette Bello, la majorité régionale "sort la même recette chaque année". "Vous affirmez que le budget de la Région s'inscrit dans une programmation pluriannuelle mais à aucun moment vous (Didier Robert, ndlr) nous avez donné des éléments sur la trajectoire d'équilibre. Le CESER réclame ces documents pour évaluer la visibilité budgétaire de la collectivité et reste tout comme nous dans l'expectative. Le débat autour de ces orientations budgétaires est complètement tronqué", déplore-t-elle.



L'élue d'opposition (Le Rassemblement) s'interroge également sur les "beaux discours" concernant le chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL). Une motion a d'ailleurs été déposée par son groupe Le Rassemblement pour une NRL tout viaduc "face au risque manifeste dans l'approvisionnement en matériaux du chantier de 2,7 km de la digue". Huguette Bello s'est montrée aussi critique sur la revalorisation de la taxe carburants, qui devrait apporter 16 millions d'euros à la collectivité, et craint un "alignement des prix avec la métropole".

"Vos 7 grands projets de mandature ne se réduisent qu'à deux piliers: les grands chantiers et la continuité territoriale", lance pour sa part son collègue de l'opposition, Joé Bédier. "Plus l'échéance (de la NRL, ndlr) approche, plus les inquiétudes grandissent. Nous avons là tous les ingrédients d'un fiasco avec de graves conséquences pour les Réunionnais et La Réunion en général", s'inquiète-t-il.



Après avoir écouté les doléances de chacun, le président de Région, Didier Robert, est revenu longuement sur la situation budgétaire de la collectivité. "Je ne cesse de le répéter depuis plusieurs années, les comptes administratifs sont constants", lance-t-il, "avec une partition du budget qui permet de consacrer 60% à l'investissement, et ce depuis plusieurs années". Pour le patron de la Pyramide inversée, cet investissement de la collectivité "participe à ce que nous soyons dans une dynamique positive de croissance depuis 4 ans, malgré un taux de chômage dont on ne peut se satisfaire".



Sur le "manque de vision globale" qui lui est reproché de la part de ses détracteurs, Didier Robert assure que "tout est posé".



Interrogé sur la polémique liée à l'augmentation de la taxe sur les carburants et sur la future convergence des prix entre le diesel et l'essence, Didier Robert assure que "c'est une décision de l'État, comme préconisée dans le cadre de l'accord sur le climat". "Nous y sommes contraints. Nous avons tout de même obtenu, au vu de la situation réunionnaise, que cet alignement ne se fasse non pas en 2022 mais en 2025".

