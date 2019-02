▶️ Bonne Fête de l'amour à tous les Réunionnais

Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et c'est la fête des amoureux ! L'occasion pour tous les amoureux de s'offrir des fleurs, du chocolat, un déjeuner ou un dîner ou tout simplement une soirée romantique pour fêter son amour.



Mais savez-vous pourquoi on célèbre ce jour de fête le 14 février ? L'histoire de la Saint Valentin est aussi ancienne que celle du père noël, et encore plus méconnue !



Il y a plusieurs mythes autour de cette fête, dont celui qui tire ses origines de Grande-Bretagne, au temps où on parlait d'amour courtois. On laissait tomber le mouchoir, ou bien l'on envoyait des cartes, des petits billets doux, dans lesquels on faisait part de sa flamme. On parle aussi de ce prêtre martyr mort pour avoir célébré en cachette nombre de mariages chrétiens.



Mais ce sont les oiseaux qui ont inspiré cette tradition en date du 14 février car il était coutume de penser que c'était à ce moment-là de l'année qu'ils se séduisaient.



De nos jours, beaucoup d'entre nous, qui sont la plupart des célibataires endurcis, ont tendance à voir la Saint Valentin comme une fête bassement commerciale, inventée de toutes pièces par des fleuristes en mal de bénéfices... Mais non, l'amour n'est pas que séduction.



C'est une sensation qui devient une émotion puis un sentiment qui se partage avec désintérêt. Souvent de leur cœur à l'unisson naît une nouvelle vie, qui sera aimée bien plus que de raison. Cette vie, c'est vous, c'est nous.



Pensons aussi à ceux qui n'ont pas encore trouvé cet(te) autre avec qui perpétuer la boucle. Qu'ils se souviennent qu'ils sont aimés de ceux qui leur ont donné la vie.



Pour cette raison, un petit groupe, avec des petits moyens, ne disposant que de leur voix et de leur coeur, s'est réuni pour chanter l'amour universel. Ils auront certes des critiques mais n'oubliez pas que, même imparfait, ce qui fait la beauté d'un présent, c'est le cœur qui l'offre. Et ce présent que vous allez découvrir est offert avec amour.