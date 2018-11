A la Une .. ▶️ Bois-de-Nèfles: Inauguration du premier lycée audiovisuel réunionnais

Le lycée Nord, comme il est encore appelé, a ouvert ses portes en septembre 2017 à côté du Collège, à Bois-de-Nèfles. Mais il a été officiellement inauguré ce mardi midi, en présence du Recteur de La Réunion, du Président de Région, du Proviseur ou encore de Mémona Hintermann-Affejee, membre du CSA et marraine du lycée.



Près de 400 élèves ont fait leur rentrée en seconde pour son ouverture. Pour cette rentrée scolaire 2018, le lycée a accueilli 650 élèves, mais il est capable d'accueillir plus de 1370 étudiants.



"L'objectif c'est de pouvoir former des jeunes, parce qu'il y a un vrai potentiel d'activité dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma demain", souligne Didier Robert, Président de Région.



Outre la filière Baccalauréat, les étudiants pourront également accéder à une formation BTS audiovisuel. Présente dans 17 établissements en métropole, il s'agit de la première formation sur l'île. Elle ouvrira dès la rentrée 2019. Ce BTS est très recherché, aussi bien par les élèves que par les professionnels recruteurs.



Mémona Hintermann-Affejee, de par son expérience et parcours professionnel, a les idées qui fusent pour que cet établissement unique en son genre soit connu et reconnu. "Je voudrais que ce lycée dispose d'une fréquence de radio et de télévision lycéenne", confie-t-elle par exemple. Elle espère également faire venir des personnes reconnues de la profession pour organiser des Master Classes bénévolement.



Le lycée est réparti sur 9 niveaux, sur plus de 3 hectares d'un terrain mis à disposition par la ville de Saint-Denis. Près de 40 millions d'euros été déboursés pour que cet établissement puisse être construit, avec tant de modernité et d'ingéniosité, au-dessus d'une ancienne coulée verte.



Le lycée Nord Bois-de-Nèfles entre dans la politique de nouveaux chantiers et de réhabilitation de lycées de la Région. De nombreux travaux inscrits dans cette politique devraient également se poursuivre au cours de l'année 2019. Cet établissement fait notamment partie des trois nouveaux lycées neufs construits ou en projet de construction.



Le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme devrait quant à lui voir le jour dans le Sud et le lycée des métiers de la mer, dans l'Ouest, entre Saint-Paul, Le Port et La Possession. "Il devrait y avoir une première réalisation à l'horizon 2019/2020", souligne Didier Robert. Charline Bakowski Lu 238 fois





