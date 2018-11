A la Une ... ▶️ Blocages routiers : Sale temps pour les touristes Alors que toute l'île est bloquée par le mouvement social des Gilets Jaunes, les vacanciers se retrouvent coincés sur les routes, au même titre que chacun. Certains garderont un souvenir impérissable de l'île intense.





Les touristes qui ont eu le malheur de réserver pour la période actuelle n'oublieront pas leurs vacances réunionnaises. Certains ne regretteront pas La Réunion, d'autres ont grande hâte de la quitter. Ce couple de retraités ayant pris l'avion pour la première fois afin de passer une semaine chez leur fille à Saint-Gilles n'a qu'une envie, redécoller au plus vite et rentrer au calme.Un jeune couple venu de Stuttgart en Allemagne regrette amèrement d'avoir choisi le combi Réunion/Maurice, car de La Réunion, ils n'ont vu que des routes bloquées, alors qu'ils espéraient arpenter les chemins de randonnée. Du volcan, Steffen et Caroline ne retiendront que les heures passées à attendre dans la voiture de location. Le jeune couple attend impatiemment samedi prochain, il s'envolera vers l'île soeur, plus paisible en ces temps.Sur le bord du chemin de Grand-Fond, nous avons rencontré un couple d'Italiens, qui, s'ils comprennent les raisons de la colère populaire, en fustigent l'expression violente. "Nous avons nous aussi manifesté contre notre gouvernement (d'extrême-droite, ndlr), mais ici, la méthode n'est pas la bonne", assurent Chiara et Luka, venus de Trente. Ils affirment avoir constaté que des bloqueurs laissaient passer des "amis", tandis qu'eux mouraient de soif dans la voiture de location. Du peuple Réunionnais, Luka et Chiara ne retiendront que les quolibets récoltés à un barrage tandis qu'ils réclamaient de l'eau."Saint-Gilles, ville morte" est le mot d'ordre des personnes qui forcent quotidiennement les commerçants à fermer , et en effet, la ville est déserte. Sur le front de mer de Boucan-Canot, pas un commerce n'est ouvert, le poste de MNS est fermé, mais quelques vacanciers inconscients se baignent, sans filet.

