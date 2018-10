▶️ Blessé à la mâchoire: "Mon client subi encore un préjudice physique extrêmement important"

Il y a un an quasiment jour pour jour, la cité Fayard de Saint-André était secouée par une détonation d’arme à feu. En bas d’un immeuble de la cité, un jeune homme venait d’ouvrir le feu sur un camarade.Les deux protagonistes se retrouvaient de nouveau ce jeudi sur les lieux de la reconstitution des faits qui s’étaient donc déroulés le jeudi 5 octobre 2017, vers 21H.Atteint à la mâchoire, un jeune homme lutte encore aujourd’hui pour retrouver une vie normale. L’avocat du jeune homme touché au visage, assistait également ce jeudi à cette reconstitution débutée vers 15H et qui s'est achevée en soirée. Me Patrice Selly révèle que son client subi encore, un an après les faits, "un préjudice physique extrêmement important" loin de faire partie de son passé.