▶️ Billy, 26 ans, mis en examen et écroué pour le meurtre de son père

"Aujourd’hui il est déboussolé, il prend petit à petit conscience de la gravité de son geste."



Ce samedi, dans la petite case en bois sous tôle, insalubre, dans les hauts de la Saline, il a reconnu avoir porté plusieurs coups de couteau à son père, décédé des suites de ses blessures. Un geste dramatique, sous le coup de la colère, avait-il indiqué. Un drame de la misère, Billy ne touchait pas de prestations sociales. Pour se nourrir, il mangeait des fruits et ce qu'il pouvait trouver ici et là. Selon son avocat, il subissait des violences de la part de son père depuis l'enfance.



" Sa soeur également a été victime de violences, et je pense que ce contentieux est né à partir de ce moment là et a perduré malheureusement jusqu’à novembre 2019." indique Me Navarro. Sa soeur aurait notamment confié "il a fait ça parce qu'il avait faim".



Déféré depuis ce mardi matin à Champ-Fleuri, le meurtrier présumé a été mis en examen pour meurtre sur ascendant. Compte tenu de son profil - il avait déjà tenté de prendre la fuite - il a été placé en détention provisoire, par crainte qu'il ne se présente pas devant la justice.



Charlotte Molina sur place "On voit bien que c'est un monsieur qui n'a pas eu accès ne serait-ce qu'à l'eau courante, qui s'alimentait très peu, il a le visage très émacié. C'est un jeune homme de moins de trente ans qui vit dans la misère la plus totale. Il n'avait quasiment pas de moyens et pratiquement pas de domicile. Je pense que ça explique aussi en partie ce qu'il s'est passé cet après-midi là." commentait ce matin Me Sébastien Navarro . Habillé dans des vêtements tâchés et troués, Billy, 26 ans n'a pas nié les faits et a exprimé ses regrets.

