▶️ Bello à Didier Robert: "Je trouve mal venu que vous donniez des leçons de moralité politique"

Revenant sur les informations du Quotidien concernant le salaire perçu par Didier Robert en sa qualité de PDG des Musées régionaux , Huguette Bello a taclé sévèrement ce dernier sur la modification de la charte de l'élu.Portée par la majorité, cette modification prévoit notamment que toutes ses décisions à caractère non-personnel, toutes ses actions, toutes les subventions accordées à des entreprises ou à des associations seront publiées sur une plate-forme dédiée à la transparence. "Aujourd'hui vous vous présentez comme le chantre de la transparence. Je trouve mal venu que vous donniez des leçons de moralité politique", glisse la parlementaire à l'attention de Didier Robert.​"En ce qui me concerne, je ne ferai aucun commentaire à ce sujet, sinon dire que nous avons défendu un point de droit différent de la Chambre régionale des comptes", répond Didier Robert. "Il appartiendra aux autorités judiciaires compétentes de pouvoir s'exprimer", poursuit-il.En revanche, le président de Région a tout de suite rappelé à Huguette Bello qu'un membre de son groupe, le maire de Saint-Denis Gilbert Annette, pour ne pas le citer, avait déjà été condamné auparavant par la justice. "Vous avez sur votre liste, Mme Bello, un homme, Gilbert Annette, qui a été condamné pour des faits de corruption à une peine de 3 ans de prison et 5 ans de perte des droits civiques. Il faudrait peut-être rappeler que M.Annette a un de ses fils qui travaille au TCO et un autre à la CINOR. Je trouve qu'en matière d'exemplarité et d'emploi familial, il y a mieux à faire", tance Didier Robert.